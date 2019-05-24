Зеленский и Меркель провели разговор: что обсудили политики [ Редактировать ]
В пятницу, 24 мая, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.
Они обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на востоке Украины.
Обе стороны подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "Нормандском формате". Они договорились по этому и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт.
Раньше сообщалось о том, что у Зеленского отреагировали на петицию об отставке. А также в ЦИК объявили о начале избирательного процесса.
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