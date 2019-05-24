В Киеве из Днепра достали трупы [ Редактировать ]
В четверг, 23 мая, водолазы из Днепра достали тела мужчин, сообщает magnolia-tv.com.
В 14:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что обнаружили тело человека в реке Днепр возле Южного моста.
Следующий вызов поступил в 16: 39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что обнаружили тело в Голосеевском районе столицы.
Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Киеве под кинотеатром нашли труп, а также что под Одессой микроавтобус переехал 8-летнего ребенка.
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