В четверг, 23 мая, водолазы из Днепра достали тела мужчин, сообщает magnolia-tv.com.

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В 14:13 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что обнаружили тело человека в реке Днепр возле Южного моста.

Следующий вызов поступил в 16: 39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что обнаружили тело в Голосеевском районе столицы.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Киеве под кинотеатром нашли труп, а также что под Одессой микроавтобус переехал 8-летнего ребенка.