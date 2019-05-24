Украинцы стали тратить больше денег на лекарства [ Редактировать ]
В апреле 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года траты украинцев на лекарства выросли на 16,1%, передает "УНН".
Сообщается, что траты украинцев на лекарства растут ежегодно, начиная с 2014 года. При этом, аптечные продажи в натуральном выражении за год упали на 3,7%. Хотя до этого, два года подряд, они росли.
Самый большой темп роста трат соотечественников на лекарства был зафиксирован в 2015 году - на 34,2%, в годовом исчислении. Отмечается, что речь идет об объеме розничной реализации товаров "аптечной корзины" в денежном и натуральном выражении.
Ранее сообщалось, что в Украине ликвидируют еще один банк.
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