В апреле 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года траты украинцев на лекарства выросли на 16,1%, передает "УНН".

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Сообщается, что траты украинцев на лекарства растут ежегодно, начиная с 2014 года. При этом, аптечные продажи в натуральном выражении за год упали на 3,7%. Хотя до этого, два года подряд, они росли.

Самый большой темп роста трат соотечественников на лекарства был зафиксирован в 2015 году - на 34,2%, в годовом исчислении. Отмечается, что речь идет об объеме розничной реализации товаров "аптечной корзины" в денежном и натуральном выражении.

Ранее сообщалось, что в Украине ликвидируют еще один банк.