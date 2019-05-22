Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на одну серию препарата "Эспумизан".

Речь идет про "Эспумизан" L, капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей вставкой и пробкой; по 1 флакону в картонной коробке серии 82039. Производителем препарата является Берлин-Хеми АГ, Германия.

Запретили препарат из-за наличия в образцах указанной серии лекарственного средства белых включений. При этом производитель отмечает, что основным признаком серии лекарственного средства является его однородность.

Ранее в Украине запретили сразу семь популярных лекарств.