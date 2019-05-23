Роспуск парламента: как решение президента повлияло на валютный рынок [ Редактировать ]
Решение президента Владимира Зеленского распустить парламент не отобразилось на валютном рынке Украины. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.
"Я не вижу реакции "на роспуск Рады" на внутреннем рынке. Есть колебания, но это вряд ли связано с какими-то политическими вещами", - сказал он в кулуарах Шведско-украинского бизнес-форума в Киеве.
По словам Чурия, сейчас выросло влияние такого фактора как репатриация дивидендов, так как утверждаются аудиторские отчеты и собрания акционеров принимают решения об их выплате. С другой стороны, значимым фактором остается приток нерезидентов в гособлигации, в том числе благодаря началу работы через Clearstream.
"У нас курс определяется не движением капитала, как в развитых странах, а реальными экспортно-импортными, долговыми операциями в целом", - отметил Чурий.
Ранее сообщалось, что в Украине ввели новые валютные правила.
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