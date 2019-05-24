В пятницу, 24 мая, представители Украины на переговорах в Минске по Донбассу встретились с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила представитель в гуманитарной подгруппе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, на встрече присутствовало также руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.

"Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, отстаивавшихся позициях, фамилиях и списках заложников и пропавших без вести, другую проблематику. Если наша информация и эта "институциональная память" поможет освободить наших, за которых мы так боролись все эти годы, это будет важно", - написала Геращенко.

"Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп", - добавила она.

Ранее мы писали о том, что Луценко раскрыл подробности разговора с Зеленским. Кроме того, Зеленский провел переговоры с Ангелой Меркель.