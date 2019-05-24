Зеленский встретился с переговорщиками в Минске [ Редактировать ]
В пятницу, 24 мая, представители Украины на переговорах в Минске по Донбассу встретились с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила представитель в гуманитарной подгруппе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.
По ее словам, на встрече присутствовало также руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.
"Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, отстаивавшихся позициях, фамилиях и списках заложников и пропавших без вести, другую проблематику. Если наша информация и эта "институциональная память" поможет освободить наших, за которых мы так боролись все эти годы, это будет важно", - написала Геращенко.
"Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп", - добавила она.
Ранее мы писали о том, что Луценко раскрыл подробности разговора с Зеленским. Кроме того, Зеленский провел переговоры с Ангелой Меркель.
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