Зеленский и Макрон проведут переговоры [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в Администрация главы государства.
Кроме того, Зеленский провел разговор с Ангелой Меркель:
"Владимир Зеленский и Ангела Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что у Зеленского отреагировали на петицию об отставке. А также в ЦИК объявили о начале избирательного процесса.
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