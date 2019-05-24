Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в Администрация главы государства.

Кроме того, Зеленский провел разговор с Ангелой Меркель:

"Владимир Зеленский и Ангела Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского отреагировали на петицию об отставке. А также в ЦИК объявили о начале избирательного процесса.