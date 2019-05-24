Луценко раскрыл подробности разговора с Зеленским [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскрыл подробности разговора с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. По его словам, они обсудили работу ГПУ, основные задачи в борьбе с коррупцией и общались на другие темы. Об этом Луценко сказал в интервью Liga.net.
"Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре и что еще нужно сделать. А также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией, как перекрыть главные ее источники - госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей", - отметил генпрокурор.
Также Луценко и Зеленский обсудили и другие темы. При этом Луценко подчеркнул, что у них уже давно сложишь нормальные отношения с новым президентом Украины.
"Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах "95 квартала"", - сказал Луценко, добавив, что его приглашали приходить, чтобы "не было страшно шутить над высшими должностными лицами".
Кроме Зеленского на встрече присутствовали и другие представители из штаба президента.
Ранее сообщалось, что Ирина Луценко подала в отставку. Кроме того, на днях Зеленский потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака.
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