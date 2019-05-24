У небі над Румунією ширяла летюча тарілка. Однак це не корабель прибульців, - а розробка румунських інженерів. Свій витвір вони назвали "всебічно льотовий об'єкт", оскільки він може будь-якої миті змінювати напрямок руху та навіть підійматися догори дном.

Такого ефекту - досягли завдяки особливій формі пристрою. Вони зробили тарілку - абсолютно гладкою, щоб потоки повітря не затримували її рух.

"Завдяки ідеї зробити повністю гладкий корпус, проект отримав новий поштовх. Я назвав це "концепцією дельфіна". Однак я не був цілком упевнений в успішності розробки, доки не випробував її. Перший етап досліджень проходив у Центрі в Галаці. Ми протестували тарілку в кавітаційній трубі. І результати виявились позитивними. Тоді я зрозумів, що проект буде успішним", - говорить Йозиф Тапозу, розробник пристрою.