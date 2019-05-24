Лише один тиждень, а скандалів ніби за цілий місяць!

Лише один тиждень, а скандалів ніби за цілий місяць! До того ж, з усіх боків. Від Верховної Ради, уряду, президента, його команди. Будемо обговорювати сьогодні все це дуже докладно з представниками різних політичних сил.

А почнемо з Глави держави. Володимир Зеленський, його заяви та призначення весь тиждень були серед головних новин. І галасу зчинилося багато. А от чи була в тому користь? Олена Зоріна провела аудит перших днів і перших рішень нового президента. Давайте подивимося.

Велосипед серіального Голобородька серед політиків уже тренд. Це столичний голова Кличко прямує до парламенту. А це депутат Ляшко - намотує кола біля Адміністрації президента.

"Я приїхав на консультації". - говорить Олег Ляшко, голова фракції Радикальної партії.

Сам Зеленський, ще не президент, у день інавгурації крокує до Верховної Ради.

"Він зробив такі кроки, щоб подобатись людям, пройшовся пішки. Але ми зрозуміли, що ніхто на велосипеді їздити не буде, або якщо буде їздити на велосипеді, то будуть перекриватися мінімум 4 вулиці і 2 мости", - говорить Денис Богуш, політтехнолог.

Багато хто цього дня скаже: це вдалося краще, ніж у серіалі.

"Можна віддати належне сценаристам 95-го кварталу. І всім людям, які працюють в його команді, там серйозні спеціалісти. Ну як наслідок, вийшло цікаво", - говорить Богдан Бондаренко політичний експерт, фахівець із конституційного права.

Та сам президент уже з перших слів дає зрозуміти - часу на розгойдування немає.

"Найперше завдання - припинення вогню на Донбасі. Можу запевнити, що заради цього я готовий на все", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

І йде в бій. Одразу вимагає від парламенту зняття недоторканності, введення відповідальності за незаконне збагачення і ухвалення нового виборчого законодавства. А ще звільнення голови СБУ, Генпрокурора і міністра оборони.

"У вас на це буде два місяці... Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду 8 скликання. Слава Україні", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

"Як і зі стадіоном він вирішив одразу піти в атаку. У мене склалося враження, що частина депутатів думала, а що ж він спершу не провів якісь кулуарні домовленості", - говорить Олексій Якубін, політолог.

Уже надвечір дехто з урядовців почав говорити про свої відставки. І прем'єр не став винятком.

"Я прийняв для себе рішення подати у відставку", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

На Банковій відповіли низкою призначень. І ось що маємо на тепер:

Глава Адміністрації Президента адвокат і найближчий соратник Зеленського Андрій Богдан, його заступники - це також найближче оточення, із ким робив спільний бізнес. Сергій Трофімов - виконавчий продюсер студії "Квартал 95". Юрій Костюк - сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга народу". Кирило Тимошенко - засновник продакшну Goodmedia, знімав соціальні ролики на підтримку армії та волонтерів і займався популяризацією уряду Гройсмана. Руслан Рябошапка - колишній член Нацагенції з питань запобігання корупції. Та дипломат вадим Пристайко - керівник місії України в НАТО.

І критика не забарилася.

"Призначення Богдана є незаконним. Як я розумію його творчий шлях в період з 2010 по 2014 рік, на нього розповсюджуються вимоги закону про очищення влади", - говорить Богдан Бондаренко, політичний експерт, фахівець із конституційного права.

"Адмінінстрація Президента не є органом державної влади. В адміністрації немає жодних владних повноважень. Це орган, який забезпечує виконання президентом його повноважень", - говорить Руслан Рябошапка заступник глави Адміністрації Президента.

Призначив Зеленський і своїх представників. У парламенті це Руслан Стефанчук, юрист та ідеолог виборчої кампанії Зеленського. В уряді Андрій Герус, колишній член нацкомісії з регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг. І помічників та радників. Це Сергій Шефір - співзасновник студії "Квартал 95". Андрій Єрмак - кінопродюсер і юрист-міжнародник. А також Михайло Федоров - створив мережу власних медіа Зеленського під час виборів. І ще одне призначення, заступник голови СБУ, Іван Баканов - лідер партії "Слуга народу".

"Той факт, що він призначив заступником голови Баканова Служби безпеки України. Хоча ми багато чули, що він мав подаватися на голову СБУ, якби Зеленський розумів, що це можна зробити швидко через парламент, то він би подав його кандидатуру як голову СБУ. Так само, як призначення Пристайка в Адміністрацію президента", - вважає Олексій Якубін, політолог.

"Він довіряє своїм найближчим людям, з якими він багато років - це сценаристи, або люди, які працювали в 95-му кварталі", - говорить Денис Богуш, політтехнолог.

І одна з головних фігур - начальник Генштабу. Віктора Муженка на цій посаді замінив генерал Руслан Хомчак. Саме він керував операцією з виводу військ із Іловайська. Є інформація про призначення колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка секретарем РНБО, однак указ ще не оприлюднили.

На цьому все, руки в президента зв'язані. Інші посади зі згоди парламенту.

Це рiвняння з кiлькома невiдомими. Чи буде уряд у старому складі, чи новий? Верховну Раду переоберуть достроково, хто ж потрапить до неї? А ще кадри... Наразi вiдомо лише, хто працюватиме в Адмiнiстрацiї президента, та ще кiлькох вiдомствах. Що буде далi i хто ще отримає чиновницькi портфелi? Прогнозувати не береться ніхто.

Експерти доволі обережні. За нинішнього політичного розкладу прогнози - це, як ніколи, невдячна справа.

"Для пересічного глядача виглядає так, що Володимир Зеленський склав присягу, розпустив парламент, уряд пішов у відставку і стоїть Володимир Олександрович сам в урядовому кварталі і з криком: "Де всі?" Але це лише на перший погляд. Тому що все одно навіть при достроковому припиненні повноважень парламент працює до першого засідання наступного, так само уряд", - говорить Богдан Бондаренко.

"Буде спроба влаштувати пінг-понг. Зеленський буде говорити: у мене є ці ініціативи, але їх саботують. А з боку парламенту, частково уряду будуть звучати фрази, що: ми готові, от як ми бачили з виборчим законодавством, але... не можемо", - говорить Олексій Якубін, політолог.

Чи будуть домовленості або ж гра ва-банк? І тут питання хто кого переграє? Справжній політичний серіал Зеленського тільки розпочинається.