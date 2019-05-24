Любые меры трибунала ООН помогут освободить моряков - МИД Украины [ Редактировать ]
Любые меры, которые примет Международный трибунал ООН по морскому праву в деле о нападении на украинские суда и их экипажи, помогут освободить украинских моряков. Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в Facebook.
По ее словам, чем четче будут сформулированы меры, тем проще будет требовать от России выполнения приказа Трибунала.
"Даже если Трибунал решит, что нет оснований для издания приказа о временных мерах, это также будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков ", - написала Зеркаль.
Кроме того, она отметила, что формулировки Трибунала всегда иные, чем предлагает заявитель.
10 мая Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении России для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей.
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