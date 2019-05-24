Любые меры, которые примет Международный трибунал ООН по морскому праву в деле о нападении на украинские суда и их экипажи, помогут освободить украинских моряков. Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в Facebook.

По ее словам, чем четче будут сформулированы меры, тем проще будет требовать от России выполнения приказа Трибунала.

"Даже если Трибунал решит, что нет оснований для издания приказа о временных мерах, это также будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков ", - написала Зеркаль.

Кроме того, она отметила, что формулировки Трибунала всегда иные, чем предлагает заявитель.

10 мая Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении России для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей.