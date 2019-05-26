Спустя три дня в сети появились имена восьми украинских военных Операции Объединенных сил, которые случайно попали на неподконтрольные территории и были взяты в плен. Имена бойцов опубликовала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.

По ее данным, в плену "ДНР" оказались:

старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)

старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)

старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)

старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)

старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)

прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)

старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994)

старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Напомним, что в среду, 22 мая, на Донбассе украинские военные на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории.