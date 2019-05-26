Война на Донбассе: названы имена попавших в плен военных [ Редактировать ]
Спустя три дня в сети появились имена восьми украинских военных Операции Объединенных сил, которые случайно попали на неподконтрольные территории и были взяты в плен. Имена бойцов опубликовала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.
По ее данным, в плену "ДНР" оказались:
- старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
- старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
- старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
- старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
- старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
- прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
- старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994)
- старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)
Напомним, что в среду, 22 мая, на Донбассе украинские военные на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории.
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