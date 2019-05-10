В Харькове рухнула стена жилого дома [ Редактировать ]
В пятницу, 10 мая, в Основянском районе Харькова обрушилась стена жилого дома, восемь жильцов эвакуированы. Коммунальщики перекрыли подачу газа и отключили электроснабжение.Об этом сообщает NewsRoom
Стена трехэтажного жилого дома обрушилась на улице Пильчикова, 11.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции, ГСЧС и Жилкомсервиса.
"Они установили, что рухнула одна из стен подвального помещения первого подъезда трехэтажного жилого дома 1928 года постройки. В результате происшествия были эвакуированы восемь жильцов", – говорится в сообщении.
После ЧП коммунальщики перекрыли подачу газа и отключили электроснабжение.
Ранее мы писали о том, что во Львове рухнула стена жилого дома.
по теме
В Україні зафіксована велика кількість псевдомінувань
Хвиля псевдомінувань прокотилася напередодні. У Львові з бронетанкового заводу через загрозу вибуху евакуювали понад півтисячі людей
Харків'яни поклали квіти на Висоті маршала Конєва
Загалом, в Україні відбулися майже півтори тисячі пам'ятних заходів. Загиблих під час Другої світової війни вшановували у кожному місті й селищі України
В Україні відбулися пам'ятні заходи з нагоди Дня перемоги
Святкові заходи відбулися практично в кожному місті й селищі. Адже в Україні немає жодного населеного пункту, який би оминула Друга світова
Свято Перемоги у Другій Світовій війні об'єднало всі покоління українців - Юлія Світлична
На Висоту маршала Конєва віддати шану героям Другої Світової прийшли більше 25 тисяч харків'ян
Голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович започаткував Алею пам'яті у Харкові
Очільник партії "Опозиційна платформа - за життя" поклав квіти до Меморіалу Слави, крім того, сьогодні започаткували традицію - висаджувати дерева для створення алеї пам'яті