Киев - столица Украины и уж если вы решили посетить этот город, то просто обязаны насладиться им по максимуму.

Что обязательно нужно посетить в столице?

1. Майдан Независимости

Это центральная площадь города, которая граничит с главной улицей Киева - Крещатиком. И если вы приехали в столицу весной-летом, то просто обязаны прийти на "майдан" вечером, чтобы понаблюдать масштабное шоу музыкальных фонтанов.

2. Андреевский спуск

Это культурный центр города. Улица, которая являлась старейшим путем, соединяющим важные торговые территории. Свое название это место получило от Андреевской церкви (середина 18 столетия), расположенной в ее верхнем окончании. Гуляя по этой достопримечательности, вы сможете окунуться в атмосферу древности, уюта и необыкновенной истории, которая царит здесь на каждом квадратном метре.

3. PinchukArtCentre

Интересно посетить работающий уже 12 лет международный центр современного искусства "PinchukArtCentre". Здесь посетители могут увидеть множество современных работ молодых художников, скульпторов. Галерея настолько популярна, что часто надо отстоять приличную очередь, чтобы попасть внутрь. К тому же вход - бесплатный.

4. Межигорье

Межигорье - это бывшая резиденция президента Украины Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002 года по 2014 года. Это именно то место, где вы отдохнете душей. Не верите? Просто взгляните на фото. Правда, для того, чтобы добраться до Межигорья нужно выехать за город, но это не займет много времени (20-30 минут).

5. Софийский собор

Софийский собор в Киеве - храм, в котором богослужения проводятся по графику. Один из символов украинской столицы фактически стал музеем. Молиться Богу здесь можно только в строго отведенные дни. Остальное время отведено для туристов и простых зевак. Здесь вы насладитесь чудесной природой и обретете спокойствие.

6. Владимирская горка

Одним из самых старых парков столицы является Владимирская горка. Это живописное место находится на чудесных склонах реки Днепр, недалеко от Михайловского монастыря. Здесь любят проводить время киевляне и гости города. Восхитительные виды и пейзажи, приятная атмосфера, архитектурные и исторические памятники – все это действительно способствует хорошему отдыху.

7. Мариинский парк и дворец

Один из самых красивых архитектурных шедевров столица, Мариинский дворец, расположен на правобережье реки Днепр. В его роскошных помещениях размещается резиденция украинского президента, где проводятся самые знатные приемы и торжественные церемонии государственного значения.

8. Парк Феофания

Парк Феофания - красивая историческая садово-парковая местность на территории Голосеевского района Киева. Здесь совсем не ощущается суета мегаполиса, хотя парк расположен в черте города. В настоящее время Феофания является популярным местом отдыха киевлян и гостей столицы.

9. Родина-мать

Это популярное место в Киеве, представляющее собой грандиозный монумент-скульптуру, возведенный на правобережье Днепра в 1981 году. Памятник посвящен героям войны. Он впечатляет своими огромными размерами и окружен живописным парком, в котором с удовольствием гуляют взрослые и дети. Кроме того, здесь можно посетить интересную музейную экспозицию об исторических фактах военных действиях 1941-1945 годов.

10. Киево-Печерская Лавра

Каждый украинец, без сомнений, слышал о Киево-Печерской Лавре - грандиозном архитектурном, историческом и религиозном памятнике Киева. Он представляет собой древнейший монастырь Руси, возведенный в 1051 году. Достопримечательность известна своими удивительными храмами и церквями, таинственными пещерами с мощами святых, живописными башнями и другими ценными сооружениями. Ежегодно десятки тысяч паломников едут сюда за божественным благословлением.

Надеемся, наш ТОП-мест поможет вам весело и незабываемое провести место в городе.