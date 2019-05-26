У берегов Канн столкнулись яхты, есть жертвы [ Редактировать ]
У берегов французского города Канны произошло столкновение двух яхт, что привело к гибели 1 человека, еще 1 получил ранения. Об этом сообщает Le Parisien.
Сообщается, что столкновение произошло вечером в субботу, 25 мая, после закрытия Каннского кинофестиваля. Яхта из Монако врезалась в 27-метровую яхту под флагом Британии, которая в это время стояла на якоре.
В результате столкновений погиб 29-летний подданный Британии, который пытался поднять якорь, чтобы избежать происшествия. На место событий прибыли сразу 14 сотрудников спасательных служб, правоохранители и пожарные.
Обе яхты в результате лобового столкновения получили значительные повреждения, но несмотря на это смогли вернуться в порт своим ходом.
В данное время правоохранители устанавливают все детали происшествия.
Ранее сообщали, что в Германии самолет с людьми застрял на дереве.
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