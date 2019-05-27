Украина получит $200 млн в кредит [ Редактировать ]
В ближайшие пять лет Украина может увеличить производительность сельхозотрасли на 30%, в результате чего ВВП вырастет на 4,4%, сообщает сайт Всемирного банка.
Для этого банк предоставит Украине $200 млн в кредит. Средства пойдут на программу, которая позволит привлечь больше частных инвестиций в украинское сельское хозяйство и расширит возможности малых и средних предприятий отрасти.
По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, рост экономики Украины можно ускорить, если увеличить эффективность и укрепить прозрачность сельскохозяйственной отрасли.
В банке отмечают, что основная движущая сила экономики Украины сельскохозяйственная продукция, на которую приходится почти 42% (18 млрд долл.) общей стоимости экспорта. При этом подчеркивается, что сектор не использует свои возможности на всю мощность, а его потенциал может ускорить экономический рост Украины.
Ранее сообщалось, что Вашингтон готов выделить Украине $2 млрд на газ.
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