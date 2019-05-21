Вашингтон готов выделить Украине $2 млрд на газ [ Редактировать ]
Для комфортного прохождения зимы "Нафтогаз" должен набрать в подземные хранилища газа на $2 млрд. Об этом во время пресс-конференции в Киеве во вторник, 21 мая, сообщил министр энергетики США Рик Перри.
Он добавил, что Штаты могут предоставить помощь на закупку газа для Украины в виде гарантий на евробонды. Ранее привлекать средства с помощью выпуска евробондов предложил глава Нафтогаза Андрей Коболев.
Это поможет компании накопить в подземных хранилищах 20 млрд кубов газа, необходимого для прохождения зимнего периода. Таким же образом планируют погашать финансовую задолженность и увеличивать добычу газа. Перри отметил, что предоставление финансовой помощи для Украины вполне возможно, однако могут появится и другие источники финансирования. "Есть разные способы финансирования покупки газа", - сказал он.
Ранее в России заявили, что сроки реализации проекта газопровода находятся под угрозой срыва. Также компания, стоящая за газопроводом "Северный поток-2", пригрозила подать в суд на Европейский Союз.
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