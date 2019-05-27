Владимир Зеленский обратился к депутатам [ Редактировать ]
В понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам. Политик призывает народных депутатов проголосовать за реформаторские законопроекты и не использовать трибуну, как площадка для личного пиара.
"Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент призвал не портить эти законопроекты "коррупционными выходками".
"В то же время уверен, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса", - подытожил глава государства.
Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. А также Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города.
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