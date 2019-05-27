Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил политическую партию "Слуга народа". Новый лидер является старшим сыном покойного первого помощника бывшего президента Леонида Кучмы Александра Разумкова и актрисы, народной артистки Украины Натальи Кудри.

По отцу Дмитрий имеет родного брата Глеба. Он родился в гражданском браке Александра Разумкова и главного редактора "Зеркала недели" Юлии Мостовой. Впоследствии, Глеба усыновил политик Анатолий Гриценко, который женился на Мостовой в 2003 году.

Лидаре партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова женат и имеет двоих детей.

Карьера

В сфере политконсалтинга и избирательных процессов работает с 2006 года. Он специализируется на вопросах информационно-аналитической работы в сфере внутренней и внешней политики государства, а также адаптации и внедрения политтехнологий для реализации стратегий по формированию общественного мнения и имиджа.

Сотрудничество с Зеленским

Во время президентской кампании в 2019 году был политическим консультантом кандидата Владимира Зеленского. Он убеждал, что сотрудничал с действующим президентом исключительно на волонтерских началах и не имел никаких договоренностей о государственных должностях. Разумков также был одним из самых известных советников Зеленского и представлял его позицию на всех каналах и политических шоу перед выборами. В команде новоизбранного президента он отвечал за вопросы внутренней политики.

Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. А также Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города.