Дмитрий Разумков: что известно о лидере партии "Слуга народа" [ Редактировать ]
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил политическую партию "Слуга народа". Новый лидер является старшим сыном покойного первого помощника бывшего президента Леонида Кучмы Александра Разумкова и актрисы, народной артистки Украины Натальи Кудри.
По отцу Дмитрий имеет родного брата Глеба. Он родился в гражданском браке Александра Разумкова и главного редактора "Зеркала недели" Юлии Мостовой. Впоследствии, Глеба усыновил политик Анатолий Гриценко, который женился на Мостовой в 2003 году.
Лидаре партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова женат и имеет двоих детей.
Карьера
В сфере политконсалтинга и избирательных процессов работает с 2006 года. Он специализируется на вопросах информационно-аналитической работы в сфере внутренней и внешней политики государства, а также адаптации и внедрения политтехнологий для реализации стратегий по формированию общественного мнения и имиджа.
Сотрудничество с Зеленским
Во время президентской кампании в 2019 году был политическим консультантом кандидата Владимира Зеленского. Он убеждал, что сотрудничал с действующим президентом исключительно на волонтерских началах и не имел никаких договоренностей о государственных должностях. Разумков также был одним из самых известных советников Зеленского и представлял его позицию на всех каналах и политических шоу перед выборами. В команде новоизбранного президента он отвечал за вопросы внутренней политики.
Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. А также Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города.
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