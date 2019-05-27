Слава Каминская опубликовала очень трогательный кадр со своими детьми. На снимке в обнимку позируют сын Леонард (3 года) и дочка Лаура (2 года). Лаура нежно обняла брата, при этом малыши дарят счастливой маме улыбки. Фото, судя по всему, сделано на детской площадке.

Однако примечательно другое. Интересно, что свой пост солистка группы "НеАнгелы" сопроводила достаточно философской подписью и размышлением на тему восприятия людьми реальности.

"Внешний мир существует, и существует объективная реальность, но, двигаясь по миру, мы постоянно бессознательно применяем фильтры и при этом, не замечая, конструируем свой индивидуальный мир - свой тоннель реальности", - пишет Каминская.

"Мы никогда не соприкасаемся напрямую с реальностью как таковой, потому что фильтры не дают нам увидеть мир таким, какой он есть. Наши органы чувств и наш мозг, строение которых мы унаследовали от биологических предков, а также наши убеждения и неявные допущения о природе реальности конструируют механизмы этих фильтров", - подытожила певица.

При этом Слава опубликовала сразу две фотографии своих детей - в разной обработке instagram-фильтрами.

Раньше сообщалось о том, что утром перед свадьбой Потап выложил в Instagram новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной Насти. А также бывшая супруга Потапа высказалась о событии.