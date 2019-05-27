У президентской партии "Слуга народа" появился логотип. Изображение показали во время пресс-конференции 27 мая. На логотипе зеленого цвета изображен велосипедист в белой рубашке, галстуке и с булавой в правой руке.

Руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров отметил, что вариант логотипа не является окончательным и будет представлен в итоговом варианте на официальных страницах политической силы в соцсетях.

"Каждый представитель власти - это слуга народа в первую очередь. Все еще в процессе совершенствования и скоро вы сможете увидеть в наших социальных сетях первые коммуникации", - сказал Федоров.

Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. А также Владимир Зеленский поздравил киевлян с Днем города.