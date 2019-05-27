Как выиграть в лотерею: женщина раскрыла секрет [ Редактировать ]
Американка выиграла в лотерею 100 тысяч долларов, передает "УНН".
Имя победительницы - Кристина ЛаБомбард. Она использовала в лотерейном билете комбинацию чисел: 3-8-14-20-29.
"Это - номера моих любимых водителей, входящих в NASCAR (Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей )", - уточнила американка.
Победительница потратит денежный приз на покупку автомобиля.
Ранее сообщалось, что здоровую собаку усыпили из-за завещания хозяйки.
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