Здоровую собаку усыпили из-за завещания хозяйки [ Редактировать ]
В американском штате Вирджиния ветеринары усыпили здоровую собаку породы ши-тцу. Так распорядилась в своем завещании хозяйка питомца, передает "Сегодня".
Поскольку в этом штате разрешено усыпление здоровых животных, у работников клиники не было оснований отказываться исполнять последнюю волю покойной.
Родственники женщины утверждают, что при жизни она потребовала, чтобы ее питомца похоронили вместе с ней. Сотрудники приюта в Честерфилде пытались уговорить ее семью сохранить собаке жизнь, убеждая их в том, что они с легкостью могли бы найти для питомца новый дом. Однако родственники потребовали исполнить завещание. В результате ши-тцу усыпили, а затем кремировали. Прах поместили в урну, которую разместили рядом с прахом хозяйки.
Ранее сообщалось, что сотрудники сожгли магазин во время попытки кремировать мышь.
по теме
Во время ралли трагически погиб знаменитный гонщик
Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер из команды Renault скончался в возрасте 48 лет после происшествия во время прохождения трассы
Конфуз дня: алигатор прокатился на надувном матрасе (фото)
Американская семья на отдыхе во Флориде наблюдала необычную картину: аллигатор забрался на надувного аллигатора в бассейне
В Швеции построили ресторан для пчел
Уменьшенную в десятки раз копию популярного ресторана McDonald's можно увидеть в Швеции
Умер мужчина из самой старой супружеской пары в мире
В Японии умер Масао Мацумомто из самой старой в мире супружеской пары
В Британии на пляж выкинуло сотню мертвых акул (видео)
На пляж в Британии вынесло около сотни мертвых акул