В американском штате Вирджиния ветеринары усыпили здоровую собаку породы ши-тцу. Так распорядилась в своем завещании хозяйка питомца, передает "Сегодня".

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Поскольку в этом штате разрешено усыпление здоровых животных, у работников клиники не было оснований отказываться исполнять последнюю волю покойной.

Родственники женщины утверждают, что при жизни она потребовала, чтобы ее питомца похоронили вместе с ней. Сотрудники приюта в Честерфилде пытались уговорить ее семью сохранить собаке жизнь, убеждая их в том, что они с легкостью могли бы найти для питомца новый дом. Однако родственники потребовали исполнить завещание. В результате ши-тцу усыпили, а затем кремировали. Прах поместили в урну, которую разместили рядом с прахом хозяйки.

Ранее сообщалось, что сотрудники сожгли магазин во время попытки кремировать мышь.