Суд над украинскими моряками: в России приняли решение по апелляции [ Редактировать ]
В понедельник, 27 мая, Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов пятой четверки военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива. Об этом сообщил адвокат Николай Полозков, передает "Крым.Реалии".
"По первой четверке суд закончился. Никаких изменений по сравнению с предыдущими судами: жалобы оставлены без удовлетворения. Сроки содержания под стражей оставлены в силе", - заявил Полозов.
Раньше сообщалось о том, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков. А также Зеленский прокомментировал это решение.
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