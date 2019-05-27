В понедельник, 27 мая, Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов пятой четверки военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива. Об этом сообщил адвокат Николай Полозков, передает "Крым.Реалии".

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"По первой четверке суд закончился. Никаких изменений по сравнению с предыдущими судами: жалобы оставлены без удовлетворения. Сроки содержания под стражей оставлены в силе", - заявил Полозов.

Раньше сообщалось о том, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков. А также Зеленский прокомментировал это решение.