Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля в отношении освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков не изменилась, сообщил он изданию "Ведомости".

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал Песков.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые следовали через пролив, обвинив их в незаконном пересечении границы. Все 24 моряка с них были задержаны и арестованы. Украина считает арестованных моряков военнопленными.

Раньше сообщалось о том, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков. А также Зеленский прокомментировал это решение.