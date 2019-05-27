В Кремле высказались о судьбе задержанных моряков [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля в отношении освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков не изменилась, сообщил он изданию "Ведомости".
"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал Песков.
Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые следовали через пролив, обвинив их в незаконном пересечении границы. Все 24 моряка с них были задержаны и арестованы. Украина считает арестованных моряков военнопленными.
Раньше сообщалось о том, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и вернуть их под контроль Украины, а также освободить 24 захваченных украинских моряков. А также Зеленский прокомментировал это решение.
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