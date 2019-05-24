Под Полтавой автомобиль на полном ходу нанизался на отбойник (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 24 мая, около 8:30, в Великобагачанском районе Полтавской области случилось необычное ДТП, в котором только чудом никто не погиб.
Как сообщили в отделе коммуникации областного ГУНП, 30-летняя местная жительница ехала на автомобиле Renault Laguna со стороны села Красногоровка в направлении райцентра. В салоне машины находились две ее маленькие дочери - годовалая и пятилетняя. По предварительным данным, не выбрав безопасной дистанции движения, на подъеме возле АЗС водитель вынуждена была уходить от столкновения с транспортным средством, ехавшим впереди. Но не справилась при этом с управлением, в результате чего ее машина буквально нанизалась на отбойник.
Он вошел через лобовое стекло и вышел через заднее, при этом абсолютно не задев маленьких пассажиров. Их мама получила травмы лица и другие незначительные телесные повреждения и была доставлена в районную больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
Раньше сообщалось о том, что автомобиль с украинскими военными попал в ДТП. Также мы писали, что известный российский журналист погиб в ДТП.
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