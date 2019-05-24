В пятницу, 24 мая, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого не поделили дорогу грузовик и ВАЗ. С места аварии двух водителей забрала скорая помощь, передает "Информатор".

Предварительно известно, что грузовик ехал по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону поселка Мирного. В районе остановки транспорта "Завод Полимермаш" водитель решил развернуться, но не уступил дорогу ВАЗу, который двигался в направлении центра, вследствие чего и произошло столкновение.

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Удар был такой силы, что переднюю часть легковушки буквально смяло. Прохожие сразу же вызвали на место бригаду скорой помощи и бросились помогать пострадавшим. В конечном итоге 64-летнего водителя ВАЗа и 59-летнего пассажира с места аварии забрала скорая помощь в 16-ю городскую больницу.

Патрульный экипаж уже на месте, ждут следователя по ДТП. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

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