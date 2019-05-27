Назначение Богдана обжаловали в Верховном суде [ Редактировать ]
В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене Указа президента Украины от 21.05.2019 года № 304/2019 "О назначении Андрея Богдана Главой Администрации президента Украины", передает "УНН".
Как сообщили в пресс-службе, заявление подано в канцелярию суда 24 мая 2019 года Общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.
Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19. В течение пяти дней со дня подачи исков будет вынесено решения о следующих процессуальных действиях.
Ранее сообщалось, что на Зеленского подали в суд, а также что у Зеленского показали логотип партии "Слуга народа".
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