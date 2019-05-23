В Киеве ищут взрывчатку в роддоме [ Редактировать ]
В Киеве продолжают "минировать" общественные заведения. Пользователи в социальных сетях сообщают, что "заминированы" Киевская городская клиническая больница № 7 и родильный дом № 4, передает "Сегодня".
Из медицинских учреждений экстренно были эвакуированы люди. Например, тяжелобольные и пациенты после операции прямо на кроватях ждут, пока минеры проверят здание больницы.
"Заминировали четвертый роддом. Те, кто как раз рожают, - в ловушке, остальные пациенты и персонала на выход", - пишут очевидцы.
Фото: Сегодня
Ранее сообщалось, что во Львове "заминировали" семь отелей, а также в киевской школе искали взрывчатку.
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