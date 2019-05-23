В Киеве продолжают "минировать" общественные заведения. Пользователи в социальных сетях сообщают, что "заминированы" Киевская городская клиническая больница № 7 и родильный дом № 4, передает "Сегодня".

Из медицинских учреждений экстренно были эвакуированы люди. Например, тяжелобольные и пациенты после операции прямо на кроватях ждут, пока минеры проверят здание больницы.

"Заминировали четвертый роддом. Те, кто как раз рожают, - в ловушке, остальные пациенты и персонала на выход", - пишут очевидцы.

Фото: Сегодня

Ранее сообщалось, что во Львове "заминировали" семь отелей, а также в киевской школе искали взрывчатку.