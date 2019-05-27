В Киеве заминировали синагогу [ Редактировать ]
На электронную почту столичной Хоральной синагоги Бродского пришло сообщение о заминировании здания. Об этом говорится в сообщении Главного раввина Украины.
Сообщение о минировании поступило 27 мая в 08:01. На данный момент проводиться эвакуация людей из здания.
"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас есть 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!", - сказано в письме с угрозой.
Фото: Facebook
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали "Ашан".
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