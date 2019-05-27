Що відкрило море після урагану у Британії? Від якої аномалії потерпають японці? Та який спортивний Кубок довірили вручити Трампу? Про це та інше в нашому огляді.

У Уельсі після потужного урагану "Ханна" море "відійшло" від берега та "оголило" затонулий ліс. Він був похований під водою і піском понад чотири з половиною тисячі років. Скам'янілу деревину можна побачити між селищами Борт та Ініслас у графстві Кередіґіон. За легендами ці землі колись були родючими та саме тут розташовувались селища.

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У Японії зафіксували температурний рекорд. На північному острові Хоккайдо небачена для кінця травня спека. Подекуди стовпчики термометрів сягнули 39 з половиною градусів. Спекотно і в інших районах. У Токіо понад 32, а в сусідній префектурі Сайтама до 36. Синоптики кажуть - жарінь спричинили теплі вітри та дуже яскраве сонячне світло, якому не заважали хмари.

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В Ізраїлі обурені словами уповноваженого німецького уряду з боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна. Він рекомендував євреям у Німеччині, з міркувань безпеки, не носити кіпу в публічних місцях. Адже, за його словами, останнім часом у країні слабшають "стримувальні механізми в суспільстві" і зростає "жорстокість" щодо тих, хто сповідує юдаїзм. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін цю рекомендацію назвав "капітуляцією" перед антисемітизмом і визнанням того факту, що євреї знову не можуть почуватися в безпеці на німецькій землі.

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Дональд Трамп у Японії відвідав чемпіонат із сумо. І став першим американським президентом, який побачив змагання Йокодзуна на батьківщині цього виду спорту. Як почесному гостеві, Трампу навіть довірили вручити переможцеві кубок. Нині лідер Сполучених Штатів разом із дружиною перебуває у Токіо з чотириденним державним візитом.