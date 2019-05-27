Сын Наташи Королевой ошарашил снимком с возлюбленной [ Редактировать ]
17-летний Архип Глушко начал встречаться с 23-летней моделью Марией Слугиной. Известно, что парень уже познакомил Марию со своими звездными родителями - Наташей Королевой и Сергеем Глушко(Тарзан).
Единственный наследник артистов закончил обучение в США и вернулся на родину. А в Москве Архип познакомился с Марией. Молодой человек всерьез увлекся моделью, которая старше него на шесть лет.
Ранее сообщалось, что Джанабаева ошарашила откровенным декольте, а также что бывшая жена Потапа пришла на свадьбу с новым возлюбленным.
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