17-летний Архип Глушко начал встречаться с 23-летней моделью Марией Слугиной. Известно, что парень уже познакомил Марию со своими звездными родителями - Наташей Королевой и Сергеем Глушко(Тарзан).

Единственный наследник артистов закончил обучение в США и вернулся на родину. А в Москве Архип познакомился с Марией. Молодой человек всерьез увлекся моделью, которая старше него на шесть лет.

Ранее сообщалось, что Джанабаева ошарашила откровенным декольте, а также что бывшая жена Потапа пришла на свадьбу с новым возлюбленным.