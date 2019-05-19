В воскресенье, 19 мая в Египте взорвалась бомба во время проезда туристического автобуса около национального музея в Гизе в Каире, сообщает obozrevatel.com.

Читайте также В Гондурасе произошла жуткая авиакатастрофа, есть жертвы

Известно, что ранены минимум 14 человек. "Взрыв был нацелен на туристический автобус в Большом египетском музее, рядом с пирамидами в Гизе. Свидетели сообщили, что взрывное устройство взорвалось при прохождении туристического автобуса возле нового египетского музея в Гизе", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Харькове посреди улицы взорвалась граната.