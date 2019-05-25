В США произошла стрельба в баре, есть пострадавшие [ Редактировать ]
Инцидент случился в баре города Трентон в штате Нью-Джерси. В результате пострадали по меньшей мере десять человек, сообщает "Сегодня".
Известно, что звонок о стрельбе поступил в полицию в 00:25 по местному времени. Когда правоохранительные органы прибыли на место, обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения.
Все пострадавшие направлены в больницы. Один человек находится в тяжелом состоянии, ему сделали операцию. Полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина прыгнула в реку с моста, а также что во Франции прогремел взрыв.
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