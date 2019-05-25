Инцидент случился в баре города Трентон в штате Нью-Джерси. В результате пострадали по меньшей мере десять человек, сообщает "Сегодня".

Известно, что звонок о стрельбе поступил в полицию в 00:25 по местному времени. Когда правоохранительные органы прибыли на место, обнаружили, что пять женщин и пять мужчин получили ранения.

Все пострадавшие направлены в больницы. Один человек находится в тяжелом состоянии, ему сделали операцию. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина прыгнула в реку с моста, а также что во Франции прогремел взрыв.