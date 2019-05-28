Канцлер Германии Ангела Меркель призвала новоизбранных депутатов Европарламента ускорить процесс выбора главы Еврокомисии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим найти решение как можно скорее, поскольку Европейский парламент соберется в начале июля, и, конечно, было бы желательно, если бы к тому времени было бы предложение по этой проблеме от глав государств и правительств", - заявила Меркель.

Ранее мы сообщали о том, что Ангела Меркель не будет работать в руководстве ЕС.