Меркель призвала ускорить выборы главы Еврокомиссии [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала новоизбранных депутатов Европарламента ускорить процесс выбора главы Еврокомисии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы хотим найти решение как можно скорее, поскольку Европейский парламент соберется в начале июля, и, конечно, было бы желательно, если бы к тому времени было бы предложение по этой проблеме от глав государств и правительств", - заявила Меркель.
Ранее мы сообщали о том, что Ангела Меркель не будет работать в руководстве ЕС.
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