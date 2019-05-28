Во вторник, 28 мая, Верховная Рада Украины провалила в первом чтении законопроект №9400 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны". Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий.

Так, принятие документа за основу поддержали лишь 185 парламентариев.

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Кроме того, за возвращение документа на доработку в комитет проголосовали лишь 188 народных депутатов, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 185 депутатов ВР. После этого Парубий объявил об отклонении закона.

"К сожалению, я вынужден сказать, что проект закона №9400 отклонен", - отметил глава Рады.

Законом предлагалось предусмотреть, что участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны должен предоставляться дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней.

Раньше сообщалось о том, что в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. 24 мая в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.