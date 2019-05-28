Министр внутренних дел Арсен Аваков встречался с президентом Владимиром Зеленским. Об этом министр сообщил в комментарии журналистам, передает "Униан".

"Да, общался. Говорили о делах. О моих непосредственных обязанностях, о безопасности, о следующих шагах", - сказал Аваков.

Также он добавил, что продолжит контактировать с президентом.

"Конечно, будем и в дальнейшем контактировать, - подчеркнул Аваков.

Ранее Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме. Также Стефанчук заявил, что глава государства не будет подписывать принятые Верховной Радой законы. Кроме того, Зеленский совершил первую рабочую поездку в качестве президента в Луганскую область.