Зеленский посетил военных на Донбассе (видео) [ Редактировать ]
В сети опубликовали видео визита президента Украины Владимира Зеленского на передовую в Луганскую область. Видеоролик опубликовала пресс-служба Зеленского на странице в Facebook.
В комментарии к видео говорится, что президент пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.
Он также посетил пост наблюдения и блиндажах.
Ранее стало известно, что Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме.
по теме
Исчезновение военного на Донбассе: боевики передали тело погибшего
5 мая во время боя возле села Николаевка Донецкой области пропал украинский морской пехотинец
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня
Росія транспортує до українського кордону установки для здійснення кібератак
Росія транспортує до українського кордону нові установки для здійснення кібератак. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко
Володимир Зеленськийпобував на передових позиціях українських військових
Зокрема, оглянув бліндажі та пост спостереження бійців у Станиці Луганській і Щасті, а також поспілкувався з ними щодо побутових умов, якості харчування, наявності техніки й укомплектування підрозділів
Зеленский запустил программу "Социальный лифт"
Целью программы названо объединение специалистов для развития страны