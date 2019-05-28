У Зеленского объявили о начале старта программы "Социальный лифт" [ Редактировать ]
Команда президента Украины Владимира Зеленского объявила о запуске проекта "Социальный лифт", целью которого стало объединение специалистов для позитивных изменений и комплексного развития страны.
"Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - говорится на Facebook-странице Команда Зеленского.
Авторы сообщения заверили, что присоединиться к проекту может "абсолютно каждый" и заверили, что привлекли "лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора.
Отдельно в заявлении указано, что "LIFT, как инновационная платформа, поможет
найти вакансию, стать специалистом и работать на изменение страны; рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны; презентовать продукт, который принесет позитивные изменения на государственном уровне".
Ранее Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме.
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