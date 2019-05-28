Команда президента Украины Владимира Зеленского объявила о запуске проекта "Социальный лифт", целью которого стало объединение специалистов для позитивных изменений и комплексного развития страны.

"Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие", - говорится на Facebook-странице Команда Зеленского.

Авторы сообщения заверили, что присоединиться к проекту может "абсолютно каждый" и заверили, что привлекли "лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора.

Отдельно в заявлении указано, что "LIFT, как инновационная платформа, поможет

найти вакансию, стать специалистом и работать на изменение страны; рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны; презентовать продукт, который принесет позитивные изменения на государственном уровне".

Ранее Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме.