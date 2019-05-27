Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в качестве главы государства в Луганскую область. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Читайте также Зеленский не будет подписывать принятые Верховной Радой законы - Стефанчук

Владимир Зеленский осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Он пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом.

"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.

"Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что советник Зеленского прибыл в Берлин, а также что известный актер будет баллотироваться в Раду.