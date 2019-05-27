"Условия для военных должны быть нормальными": Зеленский приехал на передовую [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в качестве главы государства в Луганскую область. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
Владимир Зеленский осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Он пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом.
"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.
"Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что советник Зеленского прибыл в Берлин, а также что известный актер будет баллотироваться в Раду.
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