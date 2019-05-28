В Министерстве юстиции заявляют, что досрочные парламентские выборы могут быть отменены в любой день до даты их проведения. Об этом рассказал начальник главного территориального управления юстиции Киева Станислав Куценко в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что окончательное решение относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента должен вынести Конституционный суд.

Чиновник отметил, что процедура обжалования указа продолжается, но сейчас остановить избирательный процесс невозможно.

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"Сначала президент издает указ, а потом в суде рассматривают легитимность его принятия. Однако Центризбирком на выполнение указа президента Украины уже запустил избирательный процесс. Уже партии могут за себя агитировать. Появилась информация, что можно обращаться в органы ведения реестра для того, чтобы изменить место голосования, уточнить себя в списках и тому подобные вещи", - рассказал он.

Куценко пояснил, что процедура обжалования должна пройти через два суда.

"По процедуре, сначала Верховный суд Украины устанавливает, на законных ли основаниях был издан указ. А потом Конституционный суд устанавливает, был ли он легитимным. Это фактически два этапа", - отметил Куценко.

"Второй этап, когда Конституционный суд будет устанавливать соответствие президентского указа законодательству, может быть долгим процессом - более 60 дней. Если решение Конституционного суда будет до даты проведения выборов, избирательный процесс будет остановлен. Если после - это уже не будет иметь никакого значения", - рассказал чиновник.

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По его словам, все иски в Верховный суд - это первый этап. А Конституционный суд может дать заключение, что указ не соответствовал Конституции Украины и выборы не могут быть проведены.

"У нас впереди будет два достаточно интересных месяца по поводу признания конституционности или неконституционности досрочных выборов", - резюмировал Куценко.

Раньше сообщалось о том, что в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. 24 мая в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.