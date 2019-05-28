Отмена выборов: в Министерстве юстиции сделали заявление [ Редактировать ]
В Министерстве юстиции заявляют, что досрочные парламентские выборы могут быть отменены в любой день до даты их проведения. Об этом рассказал начальник главного территориального управления юстиции Киева Станислав Куценко в эфире одного из телеканалов.
Он отметил, что окончательное решение относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента должен вынести Конституционный суд.
Чиновник отметил, что процедура обжалования указа продолжается, но сейчас остановить избирательный процесс невозможно.
"Сначала президент издает указ, а потом в суде рассматривают легитимность его принятия. Однако Центризбирком на выполнение указа президента Украины уже запустил избирательный процесс. Уже партии могут за себя агитировать. Появилась информация, что можно обращаться в органы ведения реестра для того, чтобы изменить место голосования, уточнить себя в списках и тому подобные вещи", - рассказал он.
Куценко пояснил, что процедура обжалования должна пройти через два суда.
"По процедуре, сначала Верховный суд Украины устанавливает, на законных ли основаниях был издан указ. А потом Конституционный суд устанавливает, был ли он легитимным. Это фактически два этапа", - отметил Куценко.
"Второй этап, когда Конституционный суд будет устанавливать соответствие президентского указа законодательству, может быть долгим процессом - более 60 дней. Если решение Конституционного суда будет до даты проведения выборов, избирательный процесс будет остановлен. Если после - это уже не будет иметь никакого значения", - рассказал чиновник.
По его словам, все иски в Верховный суд - это первый этап. А Конституционный суд может дать заключение, что указ не соответствовал Конституции Украины и выборы не могут быть проведены.
"У нас впереди будет два достаточно интересных месяца по поводу признания конституционности или неконституционности досрочных выборов", - резюмировал Куценко.
Раньше сообщалось о том, что в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. 24 мая в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.
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