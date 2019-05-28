Избирательный кодекс: в Раде назвали дату рассмотрения [ Редактировать ]
В среду, 29 мая, в правовом комитете Верховной Рады намерены собрать кворум для рассмотрения нового Избирательного кодекса по открытым спискам перед внеочередными выборами в Верховную Раду. Об этом заявил заместитель главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает "РБК-Украина".
По его словам, на последних заседаниях комитета не удавалось собрать кворум. Народный депутат надеется, что в эту среду на заседании будут присутствовать 16 членов комитета.
"Заседание комитета должно состояться в среду в 14:15. На это заседание, я надеюсь, что придет необходимое количество для кворума. Потому что у нас есть поручение от главы парламента провести это заседание и рассмотреть именно избирательный кодекс, чтобы парламент мог приступить к работе с ним в сессионном зале", - сообщил Емец.
Раньше сообщалось о том, что в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. 24 мая в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.
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