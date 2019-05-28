В Днепре водитель сбил мужчину на переходе [ Редактировать ]
Во вторник, 28 мая, в Днепре на улице Набережной Победы автомобиль Volvo сбил 29-мужчину. Он переходил дорогу по переходу, а рядом с собой катил велосипед. На место сразу вызвали экипаж патрульной полиции и бригаду скорой помощи, передает "Информатор".
Инцидент произошел около 19:00, недалеко от McDonald’s. Предварительно, парень переходил дорогу, убедившись, что его пропускают. Он уже практически перешел улицу, когда его сбил Volvo, который ехал в крайнем правом ряду.
Далее, по словам очевидцев, водитель сразу бросился ему помощь. Предварительно, парень отделался легкими травмами, однако медики госпитализировали его, чтобы удостовериться в этом.
Патрульные оградили место аварии конусами и вызвали на место следователя по ДТП.
Ранее сообщалось, что в Польше украинские студенты попали в ДТП, а также в Днепре авто на скорости влетел в остановку.
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