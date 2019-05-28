В Харькове байкер сбил насмерть пешехода [ Редактировать ]
В Харькове произошло дорожное транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще два получили травмы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 28 мая.
Отмечается, что накануне на улице Академика Павлова 23-летний водитель мотоцикла Yamaha совершил наезд на пешехода. От удара транспортное средство отбросило на встречный автомобиль Byd.
"Смертельные травмы получил пешеход. Мужчине на вид около 30-40 лет. Его личность устанавливается. Водитель и 22-летний пассажир мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Раньше сообщалось о том, что в Польше украинские студенты попали в ДТП, а также что в Днепре авто на скорости влетело в остановку.
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