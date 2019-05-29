В Киеве на территории "Ленинской кузни" загорелся корабль [ Редактировать ]
В среду, 29 мая, на территории завода "Ленинская кузня" произошел пожар в пришвартованном корабле. Возгорание возникло в трюме и распространилось по помещениям судна. Площадь пожара составила около сотни квадратных метров.
Возгорание произошло около 9:30, сообщает "Информатор".
По предварительным данным, пожар начался в трюме одного из пришвартованных на территории завода "Ленинская кузня" кораблей. Огонь быстро распространился по помещениям судна. Пожар сопровождался сильным задымлением. Дым от огня был виден с другого берега Днепра.
Прибывшим на место происшествия спасателям, удалось локализовать возгорание в течение часа. На данный момент нет информации о пострадавших в результате пожара. На месте работали пожарные ГСЧС, "скорая" и экипажи патрульной полиции. Детали и причины возгорания определит следствие.
Раньше сообщалось о том, что под Киевом горит автомобильная заправка. А также в Днепре вспыхнул гараж с авто внутри.
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