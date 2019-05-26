В Польше полностью сгорел пассажирский автобус Киев-Прага, перевозивший около 70 граждан Украины, передает "УНН".

В воскресенье, 26 мая, около часа ночи загорелся автобус Киев-Прага, перевозивший около 70 граждан Украины. Отмечается, что все 70 граждан Украины были эвакуированы.

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Пожар, при неизвестных обстоятельствах, произошел в отсеке для двигателя. Пожар сразу охватила весь салон автобуса.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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