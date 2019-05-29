Под Киевом горит автомобильная заправка (фото, видео) [ Редактировать ]
29 мая под Киевом в селе Чайки произошел пожар. Загорелась отдельностоящая автомобильная заправка, которая находится на улице Валентины Чайки.
Огонь вспыхнул около 05:30. Движение в районе места происшествия перекрыто, передает "Информатор".
На данный момент к месту прибыли три единицы пожарной техники для ликвидации пожара. Информация о пострадавших и причинах возгорания выясняется. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части.
На заправке хранился бензин, газ и дизельное топливо. Есть информация о том, что был взрыв. На данный момент пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала.
Раньше сообщалось о том, что во Львове подожгли отделение банка. А также в Днепре вспыхнул гараж с авто внутри.
по теме
В Киеве горел парк (фото)
В воскресенье, 26 мая, в Киеве произошел пожар на территории парка Муромец в Деснянском районе
В Киеве во время пожара сгорели десять машин (фото)
В ночь на 24 мая в Киеве по адресу улица Мукачевская, 14 произошел пожар
В Киеве во дворе дома подожгли авто (видео)
В субботу, 18 мая, в Киеве во дворе жилого дома по адресу проспект Мира, 2/3 загорелся
У червні в Києві відкриється виставка Ірини Акімової "Просто літо"
4 червня в Києві стартує виставка Ірини Акімової "Просто літо!"
Под Киевом мужчина с топором напал на брата
Правоохранители попытались успокоить агрессора, но он решил напасть и на них