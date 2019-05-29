29 мая под Киевом в селе Чайки произошел пожар. Загорелась отдельностоящая автомобильная заправка, которая находится на улице Валентины Чайки.

Огонь вспыхнул около 05:30. Движение в районе места происшествия перекрыто, передает "Информатор".

На данный момент к месту прибыли три единицы пожарной техники для ликвидации пожара. Информация о пострадавших и причинах возгорания выясняется. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части.

На заправке хранился бензин, газ и дизельное топливо. Есть информация о том, что был взрыв. На данный момент пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала.

Раньше сообщалось о том, что во Львове подожгли отделение банка. А также в Днепре вспыхнул гараж с авто внутри.