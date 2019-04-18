После преследований американской певицы Тейлор Свифт 23-летнего Роджера Альварадо осудили на четыре года пребывания в тюрьме. Суд вынес приговор 15 апреля, передает 24tv.ua.

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Молодой человек уже через месяц после задержания нарушил договоренность и в очередной раз преследовал Тейлор. Звезда решила продать свой дом, чтобы тот не знал, где она проживает.

Но Верховный суд запретил Роджеру Альварадо приближаться к певице и упек его в тюрьму на 4 года. Суд также запретил мужчине каким-либо образом беспокоить Свифт, а также присылать ей письма, видеопослания и звонить ей. Сталкер полностью признал свою вину, но как на такую новость отреагировала сама пострадавшая Тейлор Свифт - пока неизвестно.

Фото: Daily Mail

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