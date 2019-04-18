В Великобритании застрелили известного актера [ Редактировать ]
Известного актера по роли в фильме "Т2 Трейнспоттинг" - второй части фильма "На игле" - актера Брэдли Уэлша застрелили в британском городе Эдинбург накануне вечером, передает "УНН".
Брэдли Уэлш застрелили на улице около 20:00 накануне после "беспорядков". Сообщается, что он умер после того, как его ранили в голову возле его дома в Эдинбурге.
Медики боролись за спасение Брэдли, однако, он умер на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что домашний олень убил своего хозяина, а также что мужчина зверски убил четырех знакомых.
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