Верховный суд Украины отказался открыть производство по иску о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

В Верховном суде сообщили, что свое решение они мотивировали тем, что право на обжалование назначения Богдана имеет только сам Богдан и лицо, прав, свободы и интересов которого это назначение может касаться непосредственно.

"Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношения по назначению А. Богдана Главой Администрации Президента Украины, такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с настоящим административным иском", - заявили в Верховном суде.

Ранее Зеленский уволит главу АП при одном условии. Напомним, глава государства провел ряд кадровых назначений. В частности, он назначил нового главу АП и пятерых его заместителей. Также Зеленский назначил нового начальника Гентштаба.